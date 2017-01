Vandhøjde-rekord på Sjælland og Falster - mere i vente

Onsdag 4. januar 2017 kl. 18:07Den stigende vandstand i de indre danske farvande er slået igennem. Nu har man sat 100 års rekord både på Sjælland og Falster, og der er mere i vente. Meteorologerne regler således med, at vandstanden stiger til 1,9 m over daglig vande i færgebyen Rødbyhavn.På Sjælland er det Køge og Rødvig på Stevns, der har sat rekord med 1,58 m over daglig vande - og er oversvømmet. På Falster det lille fiskerleje Hesnæs på den østlige side af øen direkte ud til Østersøen, hvor vandstanden nu er nået 1,57 m over daglig vande.