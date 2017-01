Ejendom med kæmpe grund ved Vordingborg til ny tvangauktion

Onsdag 4. januar 2017 kl. 17:58525.000 kr. var højeste bud ved første tvangauktion over ejendommen Snertinge Markvej 56 ved landsbyerne Over Vindinge og Snertinge nord for Vordingborg. Derfor er ejendommen med en kæmpe grund på 13.726 kvm på vej til en ny 2. auktion i retten i Nykøbing F onsdag 18. januar.Det er Realkredit Danmark, der har begæret auktionen over ejendommen med 120 kvm bolig og lige så stort udhus.