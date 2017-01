Læge anklaget for voldtægt af kollega på sygehus og toilet

Onsdag 4. januar 2017 kl. 15:02En 40-årig tidligere læge på sygehuset i Slagelse er anklaget for voldtægt af en 7 år yngre kvindelig kollega, og på mandag starter en straffesag imod ham i retten i Næstved. Han er tiltalt for at have voldtaget kvinden både på sygehuset og på et toilet på en københavnsk bar.Anklagerne mod lægen er adskillige og omfatter også, at han har tvunget den kvindelige kollega til oralsex (med munden).