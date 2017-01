Ung MFer siger stop - er "mæt"

Onsdag 4. januar 2017 kl. 12:01Den 34-årige Stine Maiken Brix siger stop som medlem af Folketinget (MFer) for partiet Enhedlisten med udløbet af indeværende valgperiode. Hun blev valgt første gang i september 2011 og genvalgt i juni 2015. Hvad hun efter et farvel til Folketinget vil beskæftige sig med er ikke oplyst.Den unge MFers kommentar til beslutningen er, at der foregår så meget spændende udenfor Christiansborg, og at hun indtil videre er "mæt" af livet indenfor murene.