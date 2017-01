Øerne ramt af meget farligt vejr

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 3. januar 2017 kl. 22:03Kystområderne rundt om den sydlige halvdel af Sjælland, hele Lolland-Falster, Fyn og alle øvrige øer rammes af meget farligt vejr. Dels storm og dels forhøjet vandstand, hvorfor både meteorologer og politi fraråder al færdsel i kystområder. Igen forventes lukning af broer.De kraftigste vindstød bliver af styrken 25-30 m/sek, mens vandstanden ventes at stige til 1,3-1,8 m over daglig vande."Festen" er begyndt over de udsatte dele af landet og varer ved indtil morgenstunden.