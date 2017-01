Lønmodtager-penge hvorhen? - PensionDanmark køber ret

Tirsdag 3. januar 2017 kl. 13:10PensionDanmark bekendtgjorde i går, at man sammen med ATP har købt Copenhagen Marriott Hotel, og i dag følger meddelelse om, at man har købt ejendommen, der huser retten i Sønderborg. Begge handler er sket med selskaber, der ejes af udenlandske selskaber, hvorfor det er et spørgsmål, hvor lønmodtager-pengene ender.Handlen med hotel Marriott er sket med Solstra Investments A/S, som ejes af et holdingselskab på Cypern. Handlen med ejendommen i Sønderborg er sket med Pineapple Commercial 2 Propco K/S, som ejes af et holdingselskab i Luxembourg.Der er ingen præcise økonomiske oplysninger om de 2 handler - endnu. Men nogen må jo efterspørge dem...