Fodgænger dræbt af bil

Tirsdag 3. januar 2017 kl. 10:59En 84-årig kvinde blev sent i går dræbt af en bil i vestjyske Esbjerg. Den gamle spadserende dame befandt sig pludselig på vejen, hvor en bil med en 49-årig mand bag rattet ikke havde nogen chance for at undgå den skæbnesvangre ulykke. Kvinden blev hårdt kvæstet bragt på sygehuset.I de efterfølgende timer kæmpede lægerne for at redde hendes liv, men de måtte tilsidst opgive.