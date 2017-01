Nej tak til ferie i Tyrkiet

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 3. januar 2017 kl. 02:08De danske "vikinger" har trukket følehornene til sig, når det gælder ferierejser til det urolige muslimske Tyrkiet. Omkring 30% af det antal, der tidligere rejste på ferie til Tyrkiet valgte i 2016 landet fra. Det ser ud til meget nemt at kunne blive til 60% nej tak til ferie i Tyrkiet i år.Mindst 100.000 valgte Tyrkiet fra i 2016. I år vil nej tak-antallet altså være 200.000 - der i stedet vælger fredelige og hyggelige steder at tage til. Man behøver i den forbindelse blot at kigge til nabolandet Grækenland, der samtidig har den fordel at være en del af det europæiske fællesskab og europæisk civilisation.