McDonald's har åbnet restaurant som nabo til paven

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 2. januar 2017 kl. 23:02I den turistseværdige gade Borgo Pio i Rom har McDonald's åbnet restaurant. Hvor man vil få mange kunder, der kommer for at besøge den italienske hovedstads største attraktion - Vatikanet og måske få et blik af den katolske kirkes overhoved pave Frans den 1. McDonald's og paven er nemlig blevet naboer.Dels er restauranten placeret ca. 100 m fra pavens residens, dels er den indrettet i en ejendom ejet af Vatikanstaten.At det er andet end pizza og spaghetti italienerne og deres besøgende turister spiser, bevidner mange håndfulde McDonald's restauranter i den 3 millioner indbyggere store hovedstad.