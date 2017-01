Byer som Nykøbing F og Åbenrå udslettet i teorien

Mandag 2. januar 2017 kl. 16:39Den mest bedrøvelige statistik for 2016 er kommet fra London. Hvor Syrian Network For Human Rights har hjemsted og følger borgerkrigen i Syrien time for time. 16.913 civile indbyggere i landet blev dræbt i krigens rædsler i løbet af året - hvilket svarer til, at byer som Nykøbing F og Åbenrå ville blive udslettet.I december, hvor der blev kæmpet for at få en våbenhvile stablet på benene, blev 827 af disse tusinder af civile indbyggere dræbt.Tallene dækker desuden alene over kendte civile tab af liv, ligesom man dertil kun kan blinke med øjnene, og frygte den dag, hvor tabtallene på slagmarken mellem de krigende parter kommer frem i lyset.