2017 fortsætter i kølvandet på 2016 - mindst 32 bombe-dræbt

Mandag 2. januar 2017 kl. 12:45Det nye år fortsætter uændret i kølvandet på 2016 med død og fordærv. En selvmord-bomber har netop sprængt en bil i luften i den irakiske hovedstad Bagdad og taget mindst 32 andre med i døden. Foruden de mange dræbte blev over 60 kvæstet ved den brutale aktion.Oprørgruppen Islamisk Stat (IS) har straks taget ansvaret for selvmord-bombe aktionen.Både nytåraften og nytårdag var der lignende dødbringende aktioner i Bagdad.