Regionernes formand stopper

Mandag 2. januar 2017 kl. 12:29Formand for region Midtjylland og for de danske regioner, Bent Hansen (68 år) stopper med udløbet af valgperioden med dette år. Han har meddelt, at han ikke genopstiller til valget i november. Han blev valgt første gang i 1981 til Viborg amtråd og blev amtborgmester i 1990. Siden 2006 har han været formand for den midtjyske region.Bent Hansen er født i den lille landsby Them ved Silkeborg, og han blev i 1976 cand.mag. i samfundfag og historie fra Århus Universitet.