Nytår i naturen gik gruelig galt og startede storbrand

Mandag 2. januar 2017 kl. 09:08Det gik grueligt galt for et par unge mænd (i 30erne), der ville fejre nytår i naturen i de sydtyske bjerge i Bayern. De fik nemlig startet en storbrand i 1.500 m højde nær München, og helikoptere og øvrigt brandmandskab kæmper stadig med flammerne. Mændene er dog reddet.Den ene har imidlertid brækket et ben efter styrt, som ingen ellers ville overleve. Og så er de begge stærkt forskrækkede over, hvordan tingene kunne udvikle sig.Storbranden startede med et lille bål, som politiet mener, de 2 unge mænd tændte for at signalere efter hjælp i forbindelse med den enes styrt.