Skuespiller død af kræft

Søndag 1. januar 2017 kl. 23:18Den amerikanske skuespiller William Christopher, der blev kendt som den lystige præst i den årelange TV-serie MASH, er død 84 år. Han bukkede under i kampen mod kræft, som han blev ramt af for 1½ år siden, og døde i sit hjem i Pasadena i Californien nytåraften.William Christopher blev født i Illinois og begyndte at arbejde på teater umiddelbart efter sin college uddannelse. MASH-serien startede i 1972 og sluttede først i 1983. Han medvirkede i alle 11 år.