Mand indebrændt og 50 beboere evakueret i etageejendom

Søndag 1. januar 2017 kl. 20:29En 33-årig mand indebrændte i aften under en omfattende brand i en etageejendom i sydjyske Åbenrå. 6 måtte endvidere på sygehuset til tjek for røgforgiftning, mens 50 beboere iøvrigt blev evakueret. Politiet har endnu ingen viden om, hvor branden havde sit arnestad eller årsagen.De mange evakuerede beboere måtte opholde sig under åben himmel og kunne se til, mens brandfolkene kæmpede mod flammerne.