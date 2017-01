Eftersøgt kvinde fundet død

Søndag 1. januar 2017 kl. 17:32En 43-årig kvinde, der for 2 døgn siden forsvandt fra sit hjem i sydøstjyske Haderslev, og som siden har været eftersøgt, er fundet død. Liget blev observeret af en hundepatrulje, og der er intet, som giver politiet grundlag for mistanke om noget kriminelt. Alligevel obduceres kvinden i morgen for at udelukke tvivl.Også findestedet har man nærmere undersøgt.