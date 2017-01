Kvinde dræbt af fejende bil

Søndag 1. januar 2017 kl. 12:41En ikke nærmere identificeret, men ældre kvinde blev sidst på formiddagen dræbt af en fejende bil midt i østjyske Horsens. Der er endnu ingen forklaring på den tragiske og meningløse ulykke. Politiet forsøger ved afhøring af fejebilens chauffør og forbipasserende at stykke et billede af den voldsomme begivenhed sammen.Ifølge de foreløbige oplysninger blev kvinden kørt over af den tunge fejebil og dræbt på stedet.