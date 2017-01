Mand dræbt af S-tog

Søndag 1. januar 2017 kl. 12:33En 20-årig ikke nærmere identificeret mand er blevet dræbt af et S-tog ved Ishøj station på den københavnske vestegn. Han blev fundet død til morgen, uden at nogen øjensynligt har bemærket, at han blev påkørt og dræbt. Politiet forsøger i øjeblikket at finde ud af, hvad der er sket.Det var lokomotivføreren i et andet S-tog, der opdagede liget af den unge mand.