6 dræbt og 13 kvæstet i kæmpe motorvej-ulykke i tæt tåge

Søndag 1. januar 2017 kl. 10:39Den tyske autobahn 7, som løber gennem landet fra nord til syd og er et videre forløb af den jyske motorvej E45, var i nat genstand for en tragisk, kæmpe ulykke. Hvorved 6 blev dræbt og 13 kvæstet. Ulykken skete i tæt tåge ved den sydtyske by Bad Grönenbach med både lastbiler og personbiler involveret.5 af de dræbte befandt sig i én bil, som blev totalt smadret i den voldsomme kollision-ulykke mellem de mange køretøjer.