TDC og YouSee sidder i saksen - tidligst TV engang i nat

Lørdag 31. december 2016 kl. 21:08Nytåraften 2016 vil ikke gå i glemmebogen hos TDC og datterselskabet YouSee. Hundredtusindvis af TV-kunder blev svigtet. Der var intet signal, i tiden før og da dronning Margrethe holdt sin nytårtale - og nu har man varslet, at der først er signal i nat. TDC og YouSee sidder virkelig i saksen og vil blive straffet af kunderne.Først lød det en time før dronningens tale, at man kæmpede for at få TV-signal. Det lykkedes ikke. Så blev der varslet midt på nytåraften. Det lykkedes heller ikke. Det er nu udskudt til kl. 2 i nat - og hvem ved, hvornår der igen er noget at se fra ellers nok så dyre TDC og YouSee.