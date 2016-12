Bilist bragede ind i betonklods i det "festlige" København

Lørdag 31. december 2016 kl. 20:07Den tiltagende skræk for angreb, terror o.s.v. har i aften fået politiet til at spærre store dele af det indre København af med betonklodser. Den første ulykke er nu sket i det meget lidt "festlige" København - en bilist er braget ind i en betonklods og er babu-babu kørt på sygehus. Han havde overset den "festlige" afspærring.Man kan med rette spørge, om ikke frygten er gået over gevind. Man skal passe på ikke at blive bange for sin egen skygge.