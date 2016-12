Orm i østers på nytår-bordet

Lørdag 31. december 2016 kl. 17:28Hvis man skal have østers blandt delikatesserne i anledning af nytåret, er det klogt at kigge sig for. Der er nemlig fundet orm i levende østers af det franske mærke Marennes Oléron, som er solgt af brugs-familiens (Coop) butikker, heriblandt fremhæves især Kvickly, i pakker med 12 stk østers.Da der er fundet orm i flere pakker med disse østers, advares der nu imod dem. Det er ikke lækker spise at få orm "med i købet".