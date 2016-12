Sort skærm til dronningen

Lørdag 31. december 2016 kl. 17:08Jo flere kloge hoveder, der sætter sig ved skrivebordene, og jo flere IT-specialister, der kommer til - og alting bliver ændret fra helt almindelige simple forhold til den "helt store videnskab", des værre går det. Lige nu er TDC og datterselskabet YouSee et mørkt eksempel herpå. Der er intet TV-signal mange steder i landet.Så dronning Margrethe, der traditionelt holder sin nytårtale til aften, bliver mødt med sort skærm. Det er ganske enkelt en skandale - ikke for dronningen, men for de mange kunder, der betaler i dyre domme for bl.a. TV.