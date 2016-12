Nytår-fusion - 2 gange minus skal blive til plus hos øko-mejerier

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 31. december 2016 kl. 14:10Landets 2 kendte økologiske mejerier, nordsjællandske Øllingegård og sydjyske Naturmælk går hånd i hånd ind i 2017. De fusionerer med virkning fra i morgen for at stå stærkere i fremtidens marked. En nytår-fusion, der er helt nødvendig, idet begge mejerier i deres seneste regnskabår havde dundrende underskud. 2 gange minus skal blive til plus, er altså tanken hos de optimistiske øko-mejerier. Tilsammen solgte de i seneste regnskabår mælkeprodukter for 315 millioner kr., heraf Øllingegård for de 61 millioner kr. og med 2 millioner kr. i underskud. Hos Naturmælk var underskuddet 4½ millioner kr. trods stigende omsætning. Det sydjyske øko-mejeri har en egenkapital på 24 millioner kr., Øllingegård ingen.Gælden er betragtelig. Hos Naturmælk på 63 millioner kr. og 32 millioner kr. hos Øllingegård. Der er altså noget at slæbe rundt med ved nytår-fusionens start.De 2 økologiske mejerier vil fortsat blive drevet som selvstændige enheder og under deres kendte brands, men med fælles ledelse. Navnet for fusionen er "De Økologiske Mejerier".