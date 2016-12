Dobbelt nytår-bomber har dræbt mindst 21 og kvæstet dobbelt op

Lørdag 31. december 2016 kl. 09:22Et voldsomt og brutalt angreb med dobbelt-bomber har til morgen dræbt mindst 21 og kvæstet dobbelt så mange i den irakiske hovedstad Bagdad. Den nye tragedie har udspillet sig på en travl markedplads. Antallet af dræbte ventes at stige. Ingen har endnu taget ansvar for bomberne.Nytåret kan ikke forventes at bringe stilstand i de arabiske uroligheder, måske tværtimod. Ingen kan vide, hvad der venter. Heller ikke andre steder i verden.