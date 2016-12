Unge manglede penge - forsøgte derfor supermarked-røveri

Fredag 30. december 2016 kl. 23:09Et par mænd på 20 år er i dag blevet varetægtfængslet, efter at de sent i aftes forsøgte sig som supermarked-røvere på Amager i København. Med knive og en pistol truede de ansatte til at åbne et pengeskab. Imidlertid nåede politiet frem, og det kom til en kort truende situation, inden de 2 unge mænd overgav sig.Årsagen til deres forsøg på at røve supermarkedet var pengemangel.