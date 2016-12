Cyklist fundet død i sø

Fredag 30. december 2016 kl. 20:13En 46-årig mand fra sydjyske Vejen, som det meste af et døgn blev eftersøgt af familie, politi med hunde og helikopter, da han forsvandt på cykeltur i et nærliggende skovområde, er fundet død i en sø. Politiet antager som en sandsynlig mulighed, at manden er styrtet, har slået sig bevidstløs og er endt i søen.Det var familie, der fandt den 46-årige trænede cyklist død i søen.