Anklager mod tysk politi - slog forkert anholdt i Berlin

Fredag 30. december 2016 kl. 17:40Tysk politi høster ikke ligefrem roser for indsatsen i forbindelse med lastbil-angrebet på julemarkedet nær Kurfürstendamm i hovedstaden Berlin før jul. Flere anholdte har måttet løslades, og nu rettes stærke anklager af den allerførste anholdte. Som til engelske journalister har fortalt, hvordan han blev afklædt og slået af politiet.Den først anholdte var en 24-årig mand, som havde søgt asyl. Nu har også den anholdtes familie i Pakistan problemer, fordi han flygtede til Tyskland af frygt for sit liv i hjemlandet.I Tyskland har den unge (og altså uskyldige i lastbil-angrebet) mand siden anholdelse og løsladelse måttet bo på en hemmelig adresse, fordi han også i det tyske frygter for sit liv.