Cyklist forsvundet i skov

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 30. december 2016 kl. 10:29Det er nu et døgn siden en 46-årig mand forlod sit hjem i sydjyske Vejen for at cykle i et nærliggende skovområde. Siden har ingen kunnet komme i kontakt med ham, han er ganske enkelt forsvundet, og det er ikke lykkedes politiet med indsats af både helikopter og hunde at finde ham.Heller ikke mandens mobiltelefon har man kunnet spore. Hvilket gør politiet betænkelig. Den 46-årige mands forsvinden blev anmeldt af familien i aftes, nogle timer efter at han ikke var kommet hjem som aftalt.