Kvinde død i lejlighedbrand - hendes tøj stod i flammer

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 29. december 2016 kl. 22:50En 79-årig kvinde er i aften død i forbindelse med en brand, der opstod i hendes lejlighed i østjyske Horsens. Det var en voldsom tragedie, der udspillede sig, idet kvinden bankede på for at søge hjælp hos en nabo - og udenfor døren stod hun med tøjet i flammer.Trods hurtigt indsats i den tumultagtige situation lykkedes det ikke at redde den 79-årige kvindes liv.