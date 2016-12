Kvinde fundet livløs ved kæmpe skulptur - nok selvmord

Torsdag 29. december 2016 kl. 21:06Sandsynligvis var der tale om et ønske om at begå selvmord hos en ikke nærmere identificeret kvinde, der i dag blev fundet livløs ved kæmpe skulpturen Elia ved Herning Kunstmuseum. Kvinden blev i meget kritisk tilstand bragt på sygehuset, hvorfra der ikke er nogen aktuel melding.Skulpturen blev indviet for 15 år siden, men har den seneste tid været plaget af ulykkelige begivenheder. For 3 måneder siden sprang en 21-årig mand formentlig i kådhed i døden fra 10 meters højde.