Politichef 10 år i fængsel for at smugle 800 kg hash

Torsdag 29. december 2016 kl. 18:27De brådne kar er alle steder - også i politiet, og det er der efterhånden kedeligt mange eksempler på. I dag har det nordiske broderland Finland leveret et eksempel herpå, idet landets tidligere politichef for narko-området er blevet idømt 10 års fængsel for at smugle 800 kg hash.Den 59-årige politichef blev afsløret og anholdt i 2013, efter 30 års ansættelse i politiet. I de 2 forudgående år havde han en stor finger med i spillet om de mange hundrede kg hash, som kom fra Holland og blev solgt på det finske narko-marked.