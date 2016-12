Brandmænd i hvid skjorte og slips kaldt til storbrand

Torsdag 29. december 2016 kl. 18:05En storbrand, der brød ud i en tidligere træfabrik i sydvestjyske Bredebro i eftermiddag, fik et samtidig muntert indslag. Som brandmænd fra det nærliggende Løgumkloster sørgede for. De mødte nemlig alle op i hvid skjorte og slips under deres branddragt, idet de blev revet brutalt ud af juletræfest på brandstationen, da alarmen lød.Der var iøvrigt tilkaldt brandfolk fra 5 stationer for at bekæmpe ilden i de store fabrikhaller. Årsagen til branden er endnu ukendt.