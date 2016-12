Elitehåndboldklub lukker og slukker - uden konkurs

Torsdag 29. december 2016 kl. 14:01Det er slut med superliga håndbold i SK Århus, når sæsonen er til ende. Klubben lukker og slukker, men uden at gå konkurs. Afviklingen, som følge af at klubbens hovedaktionær stopper sin støtte til klubben, vil ske kontrolleret frem til næste sommer. Det gælder også for spillere og andre ansatte.Bestyrelsen for SK Århus har på www.skaarhus.dk detaljeret redegjort for beslutningen om at lukke og slukke. Der smækkes ikke med nogen døre. Den 13. januar holdes et information møde.