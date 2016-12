Nytår - bilist påkørte sommerhus

Torsdag 29. december 2016 kl. 11:58De kommende døgn er det med at finde balancen, når man indtager alkohol eller på anden vis påvirkes under fejring af nytåret. Allerede nu er der eksempler på, at det er mislykkedes for bilister - eksempelvis i nat, hvor en ung mand påkørte et sommerhus i det nordjyske. I stedet for at køre frem, fik den 23-årige påvirkede mand sat bilen i bakgear, og bang!Den unge mand havde hygget sig i sommerhuset ved Als Odde ud til Kattegat sammen med andre unge. Han havde nydt for stor dosis euforiserende stoffer, og så skete ulykken, da han satte sig bag bilrattet.