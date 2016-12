Fyldte barnevogn med slik - par anholdt i Nakskov

Torsdag 29. december 2016 kl. 11:40Et par på 39-44 år blev i går eftermiddag anholdt i et supermarked i Nakskov, fordi de blev afsløret i under deres "indkøb" at fylde en barnevogn med slik. Ved kassen trillede kvinden barnevognen forbi, mens manden kørte en indkøbvogn med varer hen til betaling.Imidlertid havde de ansatte afluret de 2 sliksyge, som blev overladt tilkaldt politi.