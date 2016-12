Ung mand skudt i fyrværkeri-butik - overlever sandsynligvis

Onsdag 28. december 2016 kl. 19:12En 20-årig mand er sent i eftermiddag blevet skudt i en fyrværkeri-butik i midtjyske Herning. Gerningmanden og en anden mand, der ventede udenfor, forsvandt efterfølgende på knallert. Politiet leder derfor efter de 2, ligesom man forsøger at finde en årsag til skyderiet. Der blev affyret 4 skud, hvoraf det ene ramte den 20-årige.Gerningmanden gik direkte efter sit offer, der øjensynligt "kun" blev ramt i skulderen. Han er indtil videre meldt uden for livfare.