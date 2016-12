"Hjemmehjælper" i Næstved lavede mad - og stjal 800 kr.

Onsdag 28. december 2016 kl. 15:02En 74-årig kvinde i Næstved er stadig rystet over en fræk oplevelse 2. juledag. En uventet hjemmehjælper kom for at lave mad til hende - og det kostede 800 kr. Det var nemlig beløbet, det lykkedes den falske hjemmehjælper at stjæle under besøget.Den 74-årige kvinde er så konfus over oplevelsen, at hun end ikke ved, om den falske hjemmehjælper var mand eller kvinde.