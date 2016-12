Biblioteker på Nordfalster havde julebesøg af småpenge-tyv

Onsdag 28. december 2016 kl. 14:51Møntindkast til kaffeautomater og kopimaskiner, pengekasser og hvad der nu ellers indeholdt småpenge på bibliotekerne i Stubbekøbing og Nørre Alslev blev tømt i løbet af julen. Tyveknægten er kommet ind ved brug af sit sygesikringkort - men hvem af de besøgende?Det forsøger politiet nu at finde ud af, så den lidt for opfindsomme småpenge-tyv på de nordfalsterske biblioteker kan komme til at afregne.