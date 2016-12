Nul gave til gamle - plejefirma lukkede med timers varsel

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 28. december 2016 kl. 12:57Det er gået voldsomt for sig det sidste års tid i den nordjyske plejesektor, hvor flere private firmaer er gået konkurs. Det var heller ingen julegave til de gamle, da endnu et firma bukkede under og lukkede med få timers varsel i går. 58 gamle måtte pludselig have pleje på anden vis, foranlediget af Ålborg kommune.OP Plejeservice ApS med hjemsted i Nibe besluttede at lukke. Det næsten 2 år gamle plejefirma begrunder beslutningen om at lukke med, at man ikke kan opfylde nye skærpede krav til samarbejdet fra Ålborg kommune.