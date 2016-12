74-årig dement kvinde kunne finde hjem - men til det forkerte

Onsdag 28. december 2016 kl. 10:29Dementes adfærd kan være svær for andre at forstå, og det blev symboliseret i formiddag, hvad det er, der sker hos mennesker med demens. En 74-årig dement kvinde blev fundet i god behold i Vallensbæk i Køge Bugt området, hvor hun i går forsvandt fra et plejehjem.Hun blev fundet ved sit tidligere hjem, som hun var søgt til. Hun kunne altså finde hjem, men til det forkerte. Det havde man forudset, hvorfor det var personale fra plejehjemmet, der fandt hende. Kvinden havde været eftersøgt siden midt i nat, hvor politiet satte et større apparat igang.