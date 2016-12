154 passagerer i fly kørte af startbane - 12 blev kvæstet

Onsdag 28. december 2016 kl. 02:59Det gik voldsomt for sig, da et Boeing 737 passagerfly fra Indian Jet Airways i går kørte af startbanen i lufthavnen i Indiens mindste delstat Goa ud til Stillehavet. 154 passagerer oplevede det tekniske kiks inden start, og 12 blev kvæstet under de voldsomme strabadser.Såvel flyets forende som en vinge blev beskadiget, da det kørte af startbanen. Passagererne blev hurtigt evakueret og en del måtte altså under læge behandling. Herudover var alle chokeret over, at flyet overhovedet kunne køre af startbanen.