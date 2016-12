Star Wars stjerne død

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 27. december 2016 kl. 23:52Den amerikanske skuespillerinde Carrie Frances Fisher, som var en af hovedstjernerne i Star Wars filmene 1977-1983 og igen i 2015, er død 60 år. Hun blev lige før jul ramt af et dødeligt hjerteanfald kort før landing med et fly fra London til Los Angeles. I dag gav lægerne op i forsøget på at redde hendes liv.Carrie Fischer udfyldte rollen som prinsesse Leia i Star Wars filmene, og hun var kun 20 år, da karrieren tog sin begyndelse mod skyerne hermed.