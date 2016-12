Julefrokost i Næstved endte med uddeling af lussinger

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 27. december 2016 kl. 22:17En 55-årig mand i Næstved blev i går anholdt for vold i betydeligt omfang under en julefrokost. Sammenkomsten endte i diskussion og tumult, og i den forbindelse uddelte den 55-årige lussinger til flere af sine sønner, ligesom han gav sig til at slå glas på bordet itu.Selskabet brød op, og sønnerne tilkaldte politiet, der efterfølgende anholdt faren for vold mod sønnerne og ved en tidligere lejlighed tillige mod sin samlever.