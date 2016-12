Kaninbjergets forfatter død

Tirsdag 27. december 2016 kl. 19:37Den engelske forfatter Richard Adams er død 96 år. Blandt hans mest kendte værker er "Kaninbjerget" (Watership Down), der blev til under indtryk af hans børn, som han fortalte historier med mange genvordigheder overført til kaniner. Bogen blev udgivet i 1972 og et par år senere blev Richard Adams fuld tid forfatter.Richard George Adams blev født i Newbury i det sydlige England. Han var historiker, men arbejdede i mange år med administration. Listen over hans bøger er lang og slutter først i 2010.