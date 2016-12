Redningaktion igang på grund af tom kajak ved Hornbæk

Tirsdag 27. december 2016 kl. 13:28En større redningaktion med såvel helikopter som både er sat iværk i havet ud for nordsjællandske Hornbæk. Årsagen er fundet af en tom kajak. Aktionen er sat igang selvom ingen personer er set i forbindelse med kajakken. Den kan jo nemlig også være endt i havet under stormen.Man vil imidlertid ikke risikere, at nogen er nødstedt, og der ikke bliver søgt efter dem på grund af fejlagtige antagelser.