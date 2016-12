Storebæltbroen lukket for høje og vindfølsomme køretøjer

Tirsdag 27. december 2016 kl. 00:58Også Storebæltbroen er nu mærket af aftenens stormvejr. Den er lukket for høje og vindfølsomme køretøjer. Risikoen for lukning af broen for al trafik er aftagende al den stund, at stormen øjensynligt ikke tager til. Vindstød i underkanten af 25 m/sek vil der fortsat være til hen på morgenstunden.Derefter aftager stormen forholdsvis hurtigt og lægger sig helt henmod tirsdag aften.