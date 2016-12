Så lukkede den første bro

Mandag 26. december 2016 kl. 22:37Øresundbroen er som den første af de store broer lukket på grund af det stormende uvejr. Ingen trafik over broen indtil engang i morgen tidlig, lyder meldingerne. Dermed er Øresund-området også ramt af vejret. Udover den stærkt generende grænsekontrol, der får stadig flere til at opgive turen over sundet.Trafikanterne advares om voldsom vind på de øvrige broer, og det lurer lige om hjørnet, at Storebæltbroen bliver den næste, som lukker.