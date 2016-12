111 flypassagerer nødlandet - får et døgn på Bornholm

Mandag 26. december 2016 kl. 21:24Et SAS fly fra Island til København blev ramt af et lyn i dagens uvejr, og det måtte nødlande i Rønne på Bornholm. Hvor de 111 passagerer nu får sig et døgn under lidt mere afslappede forhold end oplevelsen med den tvungne landing, som blev foretaget af sikkerhedmæssige grunde.Flere fly er blevet ramt af lyn under dagens uvejr.