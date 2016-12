Kommunalt monopol i lufthavn

Mandag 26. december 2016 kl. 16:28Århus Lufthavn halter både hvad passagerantal og flyruter angår. Man kæmper i den jyske hovedstad for at bringe lufthavnen fremad, men det er mere end svært. Måske skulle man se på ejerskabet, efter at storbyen fra nytår bliver 90% ejer af lufthavnen. Et rent kommunalt monopol.Netop kommuner kan ikke fremvise mange eksempler på, at de kan drive noget som helst. Slet ikke noget, der egentlig skulle være et privat foretagende. Ja og ofte heller ikke det, der egentlig burde være en selvfølgelig kommunal opgave.Udover Århus kommune ejer 4 andre kommuner på Århus-egnen (de resterende 10%) aktierne i lufthavnen fra 1. januar.